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25.11.2026 07:57:36
Immofonds nimmt mit Kapitalerhöhung 207 Millionen Franken ein
Zürich (awp) - Der Schweizer Immobilienfonds Immofonds hat seine Kapitalerhöhung im geplanten Umfang abgeschlossen und 206,9 Millionen Franken aufgenommen. Das Geld fliesst unter anderem in eine weitere Bauetappe des Grossprojekts Wankdorfcity 3 in Bern, wie die Fondsleitung Immofonds Asset Management am Mittwoch mitteilte.
Weitere Mittel sind für Bauprojekte im bestehenden Portfolio in Prilly, La Tour-de-Peilz, Lausanne und Zürich vorgesehen. Damit soll zusätzlicher Wohnraum entstehen. Zudem finanziert der Fonds mit dem Erlös bereits geplante Massnahmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG).
Im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz wurden insgesamt 429'189 neue Anteile zu einem Ausgabepreis von netto 482 Franken je Anteil ausgegeben. Damit erhöhte sich die Zahl der umlaufenden Anteile auf rund 4,3 Millionen.
Die Einzahlung für die neuen Anteile erfolgt am 27. November. Sie werden an der Schweizer Börse SIX gehandelt und sind rückwirkend für das am 1. Juli 2026 begonnene Geschäftsjahr voll ausschüttungsberechtigt.
awp-robot/ls
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