Immofonds erlöst mit Kapitalerhöhung knapp 150 Millionen Franken

Zürich (awp) - Der Immofonds hat die Kapitalerhöhung mit dem Maximalvolumen abgeschlossen. Konkret erlöst der Immobilienfonds mit der Transaktion 149,2 Millionen Franken.

Mit den frischen Mitteln sollen mehrheitlich die zweite Bauetappe des Grossprojekts Wankdorfcity 3 in Bern und der nachhaltige Ausbau des Portfolios finanziert werden, wie die Immofonds Asset Management AG am Donnerstag mitteilte. Die Kapitalerhöhung erfolgte unter Wahrung der Bezugsrechte der bisherigen Anteile. Insgesamt wurde je zehn alte ein neuer Anteil zugeteilt oder insgesamt 351'154 neue Anteile ausgegeben. Der Bezugspreis beträgt 425 Franken je Anteil. Insgesamt sind nun 3,86 Millionen Anteile in Umlauf.

Die neuen Anteile sind für das Geschäftsjahr 2024/2025, das am 1. Juli 2024 begonnen hat, voll ausschüttungsberechtigt. Abgerechnet wird am (morgigen) 27. September 2024. Dann findet auch der erste Handelstag der neuen Anteile statt.

