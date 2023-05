Immobilienfonds Swiss Life REF im Halbjahr mit stabilem Ertrag

Zürich (awp) - Der Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) Swiss Properties hat im ersten Halbjahr 2022/23 (per Ende März) erneut den Portfoliowert gesteigert. Der Fonds verfügte über 161 Liegenschaften mit einem Marktwert von 2,56 Milliarden Franken.

Der Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil stieg um 2,1 Prozent auf 114,34 Franken, der Nettoertrag belief sich auf 1,25 Franken je Anteil, wie Swiss Life Asset Managers am Freitag mitteilte. Im Vorjahreszeitraum waren es 1,26 Franken je Anteil.

Zusätzlich wurde aus dem Verkauf eines Wohnportfolios mit fünf kleineren Mehrfamilienhäusern ein Kapitalgewinn von 3,8 Millionen Franken realisiert. Die Mietausfallrate ist derweil erneut gesunken: Per Ende März 2023 lag sie bei 1,76 Prozent (31.03.2022: 2,97%).

Der Fonds investiert den Angaben zufolge in Wohnliegenschaften in Schweizer Städten und deren Agglomerationen sowie in Geschäftsliegenschaften an zentralen Lagen. Seit seiner Lancierung im November 2015 habe er eine annualisierte Performance (Kursentwicklung und Ausschüttungen) von 6,04 Prozent verzeichnet.

