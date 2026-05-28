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28.05.2026 08:27:36
Immobilienfonds Swiss Life REF ESG Swiss Properties steigert Halbjahresgewinn
Zürich (awp) - Der auf nachhaltiges Anlegen ausgerichtete Immobilienfonds Swiss Life REF ESG Swiss Properties hat im ersten Halbjahr 2026 den Nettogewinn auf 30,1 Millionen Franken gesteigert, nach 27,4 Millionen Franken im Vorjahr. Die EBIT-Marge stieg auf 68,9 Prozent.
Die Mietzinsausfallrate sank auf 2,1 Prozent, während die Leerstandsquote mit 2,2 Prozent fast stabil blieb. Die Fondsbetriebskostenquote verringerte sich leicht auf 0,67 Prozent des Bruttoanlagewertes, wie die Fondsleitung am Donnerstag mitteilte.
Der Nettoinventarwert lag per 31. März 2026 bei 115,35 Franken je Anteil. Im zweiten Halbjahr will Swiss Life REF ESG Swiss Properties die wiederkehrenden Erträge und Ausgaben weiter optimieren und in die Qualität des Immobilienportfolios investieren.
awp-robot/dm
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