Immobilienfonds La Foncière steigert Mietzinseinnahmen

Lausanne (awp) - Der Immobilienfonds La Foncière hat im Geschäftsjahr 2024/25 (per 30.9.) die Mietzinseinnahmen gesteigert und mehr verdient. Der Immobilienpark bleibt trotz einer auf 1,62 Prozent von 0,95 Prozent im Vorjahr gestiegenen Leerstandsquote gut ausgelastet.

Die Mietzinseinnahmen des Fonds kletterten um 9 Prozent auf 101,1 Millionen Franken und übertrafen damit laut Mitteilung vom Freitag erstmals die 100-Millionen-Marke. Der überwiegende Teil davon stamme aus Wohn- und gemischten Bauten in städtischen Zentren der Westschweiz.

Nach Abzug von Zins-, Verwaltungs- oder Unterhaltskosten sowie Abschreibungen und Rückstellungen stieg der Nettoertrag um 5,7 Prozent auf 38,2 Millionen Franken. Unter dem Strich verblieb derweil inklusive nicht realisierter Kapitalgewinne ein Gesamterfolg von 96,4 Millionen Franken (VJ: 88,8 Mio).

Ende September umfasste der Liegenschaftenbestand von La Foncière einen Verkehrswert von 2,16 Milliarden Franken, ein Plus von 7,1 Prozent. Der Nettoinventarwert je Anteil rückte derweil innert Jahresfrist um 3,8 Prozent auf 111,14 Franken vor, während den Anteilseignern eine Dividende von 2,65 Franken je Titel ausbezahlt werden soll.

mk/uh