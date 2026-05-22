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22.05.2026 20:36:36
Immobilienfonds La Foncière steigert Gewinn im ersten Halbjahr
Lausanne (awp) - Der Immobilienfonds La Foncière hat im ersten Halbjahr 2025/26 (per 31.3.) mehr verdient. Auch die Mietzinseinnahmen zogen an.
Im ersten Halbjahr erwirtschaftete La Foncière einen Betriebsgewinn von 19,8 Millionen Franken, was einem Plus von 2,5 Prozent entspricht, heisst es in einer Mitteilung vom Freitagabend. Unter dem Strich legte der Gewinn wegen deutlich tiefer ausgefallener nicht realisierter Kapitalverluste um fast ein Viertel auf 17,1 Millionen Franken zu.
Die Mietzinseinnahmen stiegen im Berichtszeitraum um 2,5 Prozent auf 51,6 Millionen Franken an. Dieser stamme zum Grossteil aus Wohn- und Mischnutzungsimmobilien in den grossen städtischen Zentren der Westschweiz.
Ende März umfasste der Liegenschaftenbestand von La Foncière 147 Objekte mit 4614 Wohnungen und 77'607 m2 Geschäftsfläche. Der Verkehrswert stieg im Vergleich zum Vorjahr um 3,8 Prozent auf 2,16 Milliarden Franken. Die Fremdfinanzierungsquote konnte leicht auf 18,2 Prozent gesenkt werden, was einem Rückgang um 2,4 Prozent entspricht.
Im laufenden Jahr wolle der Fonds seine Investitionspolitik fortsetzen. Damit soll der Immobilienbestand im Einklang mit den CO2-Reduktionszielen 2030/2050 des Bundes saniert werden. Gleichzeitig wolle die Fondsleitung damit eine "angemessene Wertsteigerung des Vermögens sowie eine attraktive Ausschüttung für die Anteilseigner sicherzustellen", heisst es weiter.
cg/
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