Immobilienfonds La Foncière ernennt Michael Loose zum Generaldirektor

Lausanne (awp) - Der Immobilienfonds La Foncière hat Michael Loose zum Generaldirektor ernannt. Er übernimmt den Posten per Ende März von Arnaud de Jamblinne. Loose verfüge über fast 25 Jahre Erfahrung als Immobilienexperte, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Unter seinem Vorgänger de Jamblinne, der ab 1997 für La Foncière tätig war, habe der Fonds das Bruttovermögen verdreifacht und die Marktkapitalisierung mehr als verfünffacht, heisst es weiter.

La Foncière wurde den Angaben zufolge 1954 in Lausanne gegründet und ist ein an der Schweizer Börse SIX kotierter Immobilien-Anlagefonds. Das Portfolio umfasst mehr als 200 Liegenschaften hauptsächlich in den Kantonen Genf und Waadt. Per Ende September 2021 betrug die Börsenkapitalisierung über 2 Milliarden Franken. Als Fondsleitungsgesellschaft amtet die Investissements Foncièrs SA.

sta/uh