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29.09.2026 09:21:37
Immobilienfonds Akara Diversity PK plant Kapitalerhöhung bis 200 Mio. Franken
Zug (awp) - Der Immobilienfonds Akara Swiss Diversity Property Fund PK (Akara Diversity PK) hat die Rahmenbedingungen zur 18. Kapitalerhöhung im November 2026 bekannt gegeben. Angestrebt wird eine Kapitalaufnahme im Umfang von 150 bis 200 Millionen Franken.
Die Zeichnungsfrist läuft laut einer Mitteilung vom Dienstag voraussichtlich vom 11. November bis 1. Dezember. Die Liberierung der Fondsanteile erfolgt am 11. Dezember 2026. Die detaillierten Emissionskonditionen werden den Angaben nach vor Zeichnungsbeginn publiziert.
Die Kapitalerhöhung werde zudem unter Wahrung der Bezugsrechte der bestehenden Anteilinhaber erfolgen. Neue Investoren hätten indes die Möglichkeit ungenutzte Bezugsrechte zu beziehen oder vor Beginn der Zeichnungsfrist mittels Pre-Commitments die Chancen einer Zuteilung zu erhöhen.
sta/hr
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