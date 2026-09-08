Immobilienfonds Akara Diversity PK im ersten Halbjahr mit stabilem Ergebnis

Zug (awp) - Der Immobilienfonds Akara Swiss Diversity Property Fund PK (Akara Diversity PK) hat im ersten Halbjahr das Ergebnis stabil gehalten. Dank einer Kapitalerhöhung konnte der Fonds weitere Liegenschaften erwerben.

Die Anlagerendite lag im ersten Halbjahr bei 2,56 Prozent, wobei sich die Cashflow-Rendite auf 1,60 Prozent und die Wertänderungsrendite auf 0,96 Prozent belief, wie die Fondsverwalterin Swiss Prime Site Solutions am Dienstag mitteilte.

Per Mitte Jahr umfasste das Portfolio des Fonds 150 Liegenschaften, davon zehn in Entwicklung oder im Bau, mit einem Marktwert von 3,32 Milliarden Franken. Die Mietzinseinnahmen legten um über 9 Prozent auf 54 Millionen Franken zu.

Die im ersten Semester durchgeführte 17. Kapitalerhöhung des Fonds über 215 Millionen war laut den Angaben überzeichnet. Der Erlös sei in strategiekonforme Zukäufe, insbesondere im Bereich Wohnen, sowie in die Weiterentwicklung der bestehenden Projektpipeline geflossen, heisst es.

Konkret wurden sieben Liegenschaften mit einem "Fair Value" von rund 288 Millionen Franken erworben, darunter Wohnliegenschaften in Luzern, Ecublens sowie im Tessin. Gleichzeitig wurden kleinere oder nicht strategiekonforme Objekte sowie Stockwerkeigentumseinheiten mit einem Verkaufserlös von insgesamt 62 Millionen Franken veräussert. Daraus resultierten realisierte Kapitalgewinne von rund 4,4 Millionen Franken.

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