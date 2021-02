Immobilienfirma SF Urban Properties meldet Verkaufserfolg bei zwei Projekten

Zürich (awp) - Die Immobiliengesellschaft SF Urban Properties (SFUP) hat per Ende Januar 2021 bei zwei Entwicklungsprojekten alle Einheiten verkauft. Alle dreizehn Stockwerkeigentumseinheiten des Projektes "Kluspark" in Zürich, sowie alle zehn Einheiten der Einfamilienhaus-Überbauung "Sandreutergarten" in Riehen seien nun beurkundet, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Die Verkäufe werden in den Jahren 2021 und 2022 einen positiven Beitrag zum Gewinn leisten. Beide Projekte befinden sich allerdings noch in der Bauphase und die Fertigstellung ist bis Mitte 2022 geplant.

