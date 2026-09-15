DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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15.09.2026 13:25:00
Immobilien-Fonds: DWS denkt über Straf-Zahlungen für Verkäufer offener Immobilienfonds nach
DWS um CEO Stefan Hoops voll erfasst. Nach Informationen des manager magazins erwägt man im Deutsche-Bank-Konzern, Fondsbesitzer mit Strafgebühren und Rücknahmebeschränkungen vom Verkauf abzuhalten.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
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|Freundlicher Handel: MDAX zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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15.09.26
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
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15.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
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15.09.26
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH tendiert am Dienstagmittag schwächer (finanzen.ch)
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15.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: So bewegt sich der MDAX mittags (finanzen.ch)
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15.09.26
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gibt am Vormittag nach (finanzen.ch)
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15.09.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.ch)