Immo Helvetic schliesst Kapitalerhöhung ab - 78 Mio Fr. an neuen Mitteln

Bern (awp) - Der Immo Helvetic Fonds hat seine im März angekündigte Kapitalerhöhung abgeschlossen. So wurde die maximal angestrebte Anzahl von 400'000 neuen Anteilen zu einem Preis von 195 Franken je Anteil ausgegeben.

Die Anzahl der umlaufenden Anteile hat sich damit auf 6,4 Millionen erhöht, wie die Bank J. Safra Sarasin im Auftrag der Fondsleitung Berninvest am Freitag mitteilte. Insgesamt flossen dem Fonds mit dieser 19. Kapitalerhöhung 78 Millionen Franken an neuen Mitteln zu.

Die neuen Anteile werden per 28. Mai 2025 an der Schweizer Börse SIX kotiert. Das Liberierungsdatum sowie der erste Handelstag sind ebenfalls am 28. Mai. Der Emissionserlös wird zur Ablösung fremder Mittel und zur Finanzierung der Neubauten sowie Akquisitionen verwendet.

cf/jb