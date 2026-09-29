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Immix Biopharma Aktie 113819342 / US45258H1068

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29.09.2026 15:40:18

Immix Biopharma's NXC-201 Shows 89% Complete Response Rate In AL Amyloidosis

Immix Biopharma
10.54 USD -8.19%
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(RTTNews) - Tuesday, Immix Biopharma (IMMX) said an interim Phase 2 NEXICART-2 update showed an 89% complete response rate with investigational NXC-201 in relapsed/refractory AL amyloidosis.

NXC-201 is an investigational BCMA-targeted CAR-T therapy. Across 45 patients, 40 achieved complete response, while four additional MRD-negative patients could potentially increase the CR rate to 98%.

No relapses were reported among patients achieving CR or MRD-negativity, and no neurotoxicity or enterocolitis was observed.

The company plans a final study readout and BLA submission in 2027.

Currently, IMMX is trading at $10.90, down 4.66%.

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’583.50 19.92 SX7BOU
Short 14’906.19 13.60 SRQBMU
Short 15’445.15 8.94 SGB0YU
SMI-Kurs: 13’956.25 29.09.2026 15:37:42
Long 13’438.00 19.23 SVBOKU
Long 13’142.36 13.74 SXBT2U
Long 12’589.32 8.94 S69BJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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