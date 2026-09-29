Immix Biopharma Aktie 113819342 / US45258H1068
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29.09.2026 15:40:18
Immix Biopharma's NXC-201 Shows 89% Complete Response Rate In AL Amyloidosis
(RTTNews) - Tuesday, Immix Biopharma (IMMX) said an interim Phase 2 NEXICART-2 update showed an 89% complete response rate with investigational NXC-201 in relapsed/refractory AL amyloidosis.
NXC-201 is an investigational BCMA-targeted CAR-T therapy. Across 45 patients, 40 achieved complete response, while four additional MRD-negative patients could potentially increase the CR rate to 98%.
No relapses were reported among patients achieving CR or MRD-negativity, and no neurotoxicity or enterocolitis was observed.
The company plans a final study readout and BLA submission in 2027.
Currently, IMMX is trading at $10.90, down 4.66%.
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Im Fokus stehen:
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● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
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● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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