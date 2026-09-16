Immersion: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Immersion hat am 14.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.17 USD. Im Vorjahresviertel waren -0.030 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 294.4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 292.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch