Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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11.08.2026 06:33:36
Immer mehr deutsche Autofahrer wechseln zum Elektroauto
COBURG/FLENSBURG (awp international) - Der Wechsel hin zur Elektromobilität nimmt Fahrt auf und erreicht immer mehr auch den Gebrauchtwagenbereich. Das zeigt eine Auswertung der Versicherung HUK Coburg, die der dpa vorab vorlag. VoVon allen Privatkunden, die im zweiten Quartal ihr bei der HUK versichertes Auto wechselten, stieg demnach annähernd jeder achte (12 Prozent) von einem Auto mit Verbrennungsmotor auf einen reinen Stromer um. Das sind doppelt so viele wie im Gesamtjahr 2025 und der mit Abstand höchste Quartalswert seit Einführung der Erhebung Anfang 2020.
Bei Neuwagen sprang die Quote mit 24,9 Prozent auf einen Höchstwert, der den Rekord von Ende 2022 um 1,8 Punkte übertraf. Besonders auffällig ist die Entwicklung im Bereich der Gebrauchtwagen. Dieser Markt ist in Deutschland mehr als doppelt so gross wie der Neuwagenbereich und hinkt bei Elektroautos bisher eher hinterher. Nun ergab sich aber auch hier ein kräftiger Sprung auf 7,9 Prozent. Das ist ein deutlicher Rekord und mehr als das Doppelte des Vorjahresquartals
Wer mehr fährt, wechselt häufiger zum Stromer
Die Autos werden intensiv genutzt: Gerade bei Vielfahrern, die mehr als 12.000 Kilometer pro Jahr zurücklegen sind die Umsteigequoten auf Elektroautos noch einmal ein gutes Stück höher.
"Der Hochlauf der Elektromobilität hat eine neue Dimension erreicht, auch angetrieben durch die stark gestiegenen Spritpreise", sagt Jörg Rheinländer, der im Vorstand der HUK Coburg für die Autoversicherung zuständig ist. "Elektrische Gebrauchtwagen können dabei offenbar zum Gamechanger werden", ist er überzeugt und fügt hinzu: "Möglicherweise liesse sich dieser Trend noch verstärken, wenn neben den Käufern von Neuwagen auch die Käufer gebrauchter E-Autos von der staatlichen E-Autoprämie profitieren könnten."
Die staatliche Prämie dürfte auch bei den hohen Elektroneuzulassungen im Juli eine Rolle gespielt haben. Die meisten reinen Stromer konnte - sowohl im einzelnen Monat als auch seit Jahresbeginn VW absetzen, wie aus Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes hervorgeht, die Privat- und Firmenwagen enthalten: gut 10.000 im Juli und fast 60.000 seit Jahresbeginn. Dahinter folgt im Juli BMW vor Skoda mit 7.700 und 6.400, in der Betrachtung seit Jahresbeginn holt dagegen Skoda mit 43.100 Silber vor BMW mit 38.700. Dahinter folgen Mercedes und Audi./ruc/DP/zb
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