Immatics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Immatics hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.58 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31.52 Prozent auf 8.0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch