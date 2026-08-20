Immatics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Immatics liess sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Immatics die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.53 USD gegenüber -0.660 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Immatics im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 97.95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 5.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch