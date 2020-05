IMK: Rezessionsgefahr erreicht Maximalwert

Von Andreas Kissler

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft durchläuft in Folge der Corona-Pandemie derzeit und in den kommenden drei Monaten eine tiefe Rezession. Das signalisiert der Konjunkturindikator des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung für den Zeitraum von Mai bis Ende Juli, wie das Institut mitteilte. In der Drei-Monats-Prognose zeigt der Indikator, der die aktuellsten verfügbaren Daten über die Wirtschaftslage bündelt, demnach ein Rezessionsrisiko von 100 Prozent an - nach 78 Prozent im April. Das nach dem Ampelsystem arbeitende IMK-Frühwarnsystem stehe deshalb auf "rot", was akute Rezessionsgefahr bedeutet.

Dass die Rezessionswahrscheinlichkeit ihren Maximalwert erreicht habe, beruhe auf einer Vielzahl von aktuellen Entwicklungen. Dazu zählten der drastische Rückgang der Produktion im Verarbeitenden Gewerbe, der Einbruch der Auftragseingänge aus dem Inland, eine sinkende Zahl offener Stellen oder das historische Tief, das der Ifo-Geschäftsklimaindex erreicht habe. Vergleichsweise stabil zeige sich lediglich der IMK-Finanzmarktstressindex, der einen breiten Kranz von Finanzmarktindikatoren bündele und sich gegenüber dem Vormonat kaum weiter eingetrübt habe.

"Anders als in der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise, als China mit einem massiven Konjunkturprogramm die Nachfrage ankurbelte und damit den Motor der Weltwirtschaft wieder zum Laufen brachte, kann Deutschland in der aktuellen Situation nicht darauf hoffen, die tiefe Rezession mit Hilfe der Auslandsnachfrage zügig zu überwinden", sagte IMK-Aussenhandelsexpertin Sabine Stephan. "Umso wichtiger sind deshalb konjunkturelle Massnahmen, die die Binnenwirtschaft stimulieren und stärken."

Investitionen in den Bereichen Bildungsinfrastruktur, Umwelttechnik, Verkehrswende und Energieeffizienz sollten zeitlich so ausgerichtet werden, dass sie den Nachfrageausfall von Seiten der Aussenwirtschaft abmilderten und gleichzeitig die klimaneutrale Neuausrichtung der deutschen Wirtschaft voran brächten, forderte sie.

