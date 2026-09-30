iMetal Resources öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

iMetal Resources präsentierte in der am 28.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2026 endete.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0.060 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte iMetal Resources -0.150 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch