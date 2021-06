IMAXXAM adopte la plate-forme technologique de gestion d'actifs Yardi

Le gestionnaire d'actifs allemand va aligner ses opérations croissantes avec une solution connectée unique

MAINZ, Allemagne, 4 juin 2021 /PRNewswire/ -- IMAXXAM Asset Management GmbH (IMAXXAM) est une division du groupe IMAXX. Responsable de la gestion d'actifs de plusieurs fonds immobiliers institutionnels en Allemagne, IMAXXAM a choisi Yardi® pour gérer ses portefeuilles croissants d'immobilier commercial.

IMAXXAM mettra en œuvre le logiciel Yardi Commercial Property Management afin d'harmoniser l'ensemble des opérations ; Yardi® Lease Manager pour mesurer avec précision la performance des actifs et la santé du portefeuille ; Yardi® Deal Manager afin d'intégrer tous les aspects du processus de location, y compris la gestion personnalisée des transactions, les flux de travail et les approbations automatisés ; et Yardi® Forecast Manager afin d'établir un budget plus facile et précis grâce à une plate-forme unique pour la collaboration en matière de location, de gestion des actifs et de finance. Ils gèreront également la comptabilité de l'entité ad hoc dans Yardi® Investment Accounting et le traitement des factures sans papier grâce à Yardi® Procure to Pay.

Le portefeuille actuel d'IMAXXAM pour les investisseurs institutionnels se compose d'environ 35 actifs avec environ 150 000 m² de surface locative.

« Nous sommes heureux de travailler avec Yardi et d'utiliser leur technologie pour améliorer nos opérations alors que nous développons notre portefeuille », a déclaré Fabian Schäfer, directeur de l'exploitation chez IMAXXAM. « Nous voulions une plate-forme avancée qui permette l'évolutivité ainsi que la flexibilité et l'efficacité de la gestion de nos actifs, des actifs de nos clients et qui soutienne l'activité croissante du groupe IMAXX. »

« Nous sommes ravis d'accueillir IMAXXAM comme notre dernier client en Allemagne », a déclaré Neal Gemassmer, vice-président de l'international pour Yardi. « Nous sommes impatients de travailler avec IMAXXAM et de les soutenir grâce à l'automatisation et aux informations exploitables. »

Découvrez comment Yardi soutient les clients du secteur de l'immobilier et de la gestion d'actifs en Allemagne et dans toute l'Europe.

À propos d'IMAXXAM Asset Management

IMAXXAM est une société indépendante, dirigée par des partenaires et basée à Francfort-sur-le-Main et à Giessen. En tant que boutique d'investissement, elle propose aux investisseurs institutionnels des investissements innovants et de qualité dans l'immobilier en Allemagne. Pour plus d'information, visitez imaxxam.de

À propos de Yardi

Yardi®, une société technologique internationale, conçoit et soutient des logiciels et des applications de placement et de gestion immobilière et d'actifs de pointe pour tous les types et toutes les tailles de sociétés civiles immobilières ainsi que pour toutes les catégories d'actifs. Établie en 1984, Yardi est basée à Santa Barbara, en Californie, et sert des clients du monde entier depuis ses bureaux en Australie, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique du Nord. Pour plus d'informations, consultez le site yardi.eu

