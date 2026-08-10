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10.08.2026 06:37:00
Imasen Electric Industrial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Imasen Electric Industrial lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 18.68 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -8.790 JPY je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2.54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21.50 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 20.96 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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