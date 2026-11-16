Imasen Electric Industrial informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Imasen Electric Industrial hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei 16.78 JPY. Im letzten Jahr hatte Imasen Electric Industrial einen Gewinn von 54.74 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 21.91 Milliarden JPY gegenüber 21.60 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch