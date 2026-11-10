iMarketKorea präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

iMarketKorea hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 548.54 KRW. Im Vorjahresviertel waren -2.000 KRW je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat iMarketKorea mit einem Umsatz von insgesamt 1’075.71 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 764.03 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 40.79 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch