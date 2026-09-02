Imaging Dynamics Company: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Imaging Dynamics Company hat sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei -0.04 CAD. Ein Jahr zuvor waren 0.010 CAD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 60.0 Prozent auf 0.0 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0.1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch