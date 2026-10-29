Imagineer: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Imagineer hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei 27.64 JPY. Im letzten Jahr hatte Imagineer einen Gewinn von 0.520 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 1.61 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 21.49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch