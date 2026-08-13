ImageONE vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ImageONE stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

ImageONE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 15.47 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -14.160 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 109.0 Millionen JPY – das entspricht einem Minus von 25.79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 146.8 Millionen JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch