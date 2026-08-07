ImageneBio informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

ImageneBio hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.63 USD gegenüber -0.720 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.ch