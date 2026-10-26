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26.10.2026 06:37:00
Image Systems AB: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Image Systems AB gab am 23.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Image Systems AB vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.10 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.010 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat Image Systems AB mit einem Umsatz von insgesamt 25.5 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.4 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 38.41 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.ch
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