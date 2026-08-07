Image Power: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Image Power stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 0.09 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Image Power -0.400 PLN je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 62.07 Prozent zurück. Hier wurden 0.1 Millionen PLN gegenüber 0.3 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch