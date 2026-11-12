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12.11.2026 06:37:00
IMAGE MAGIC veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
IMAGE MAGIC liess sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat IMAGE MAGIC die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei 105.07 JPY. Im letzten Jahr hatte IMAGE MAGIC einen Gewinn von 74.34 JPY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.01 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 20.47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.50 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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