IMAGE MAGIC stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

IMAGE MAGIC hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 78.21 JPY. Im Vorjahresviertel waren 58.62 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 2.87 Milliarden JPY gegenüber 2.52 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch