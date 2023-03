Im Zuge der Bankenkrise: Eurogruppen-Chef zuversichtlich was Liquidität und Widerstandsfähigkeit angeht

"Ich bin sehr zuversichtlich, was die Liquidität und die Widerstandsfähigkeit angeht, die unser Bankensystem aufgebaut hat", sagte er am Freitag beim EU-Gipfel in Brüssel. "Ich glaube auch, dass unsere Regulierungsbehörden, unsere Institutionen auf nationaler und europäischer Ebene eine sehr, sehr wichtige Rolle bei der Stärkung der Widerstandsfähigkeit unseres Bankensystems gespielt haben."

Die Eurozone verfüge über die nötigen Reserven und die Widerstandsfähigkeit, um die Stabilität des Bankensystems im Moment zu gewährleisten. "Und das ist auf politische Entscheidungen zurückzuführen, die getroffen wurden und sich bewährt haben. Aber wir dürfen niemals selbstgefällig sein." Deshalb beobachteten die Aufsichtsbehörden die Entwicklungen im Bankensystem auch weiterhin.

Die Notübernahme der Schweizer Grossbank Credit Suisse durch die Konkurrentin UBS und die Schieflage einiger kleinerer US-Institute hatten Sorgen auch um die Banken der Eurozone geschürt.

Im Rahmen des EU-Gipfels kamen auch die Staats- und Regierungschefs der Länder mit Euro-Währung und die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zum sogenannten Euro-Gipfel zusammen. Auch die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, nahm teil.

/red/DP/stw

BRÜSSEL (awp international)