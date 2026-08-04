Amazon Aktie 645156 / US0231351067
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
04.08.2026 20:18:02
Im Visier ukrainischer Drohnen : Warum Russlands Amazon Wildberries heisst
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Amazon
|
16:29
|Amazon Aktie News: Amazon zeigt sich am Nachmittag gestärkt (finanzen.ch)
|
16:00
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Amazon Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von Amazon (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones schwächelt am Mittag (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Mittwochmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu Amazon
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Amazon am 04.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen verbuchen Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.