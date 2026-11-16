IM Cannabis vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

IM Cannabis hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 7.25 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -16.340 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IM Cannabis in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 88.27 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 10.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch