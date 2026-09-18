IM Cannabis Stock Surges 247%

(RTTNews) - IM Cannabis Corp. (IMCC) is up 246.55 percent, gaining $4.29 to $6.03 on Friday. The sharp move comes despite there being no new company-specific news identified as a catalyst for the stock's advance.

IM Cannabis is currently trading at $6.03, up from the previous close of $1.74 after opening at $3.25 on the nasdaq. The stock has traded between $2.97 and $8.65 during the session, with trading volume at 88.37 million shares versus average volume of 106,444.

The unusually high trading volume represents a substantial increase over the stock's typical activity, with more than 88 million shares changing hands compared with its average volume of about 106,444 shares.

IM Cannabis shares have traded between $1.55 and $77.10 over the past 52 weeks.