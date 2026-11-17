Ilshin Spinning präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 117.00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ilshin Spinning ein EPS von 53.00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Ilshin Spinning im vergangenen Quartal 131.03 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5.44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ilshin Spinning 124.27 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch