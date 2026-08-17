Ilshin Spinning: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ilshin Spinning hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1379.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 57.00 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13.65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 138.52 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 121.88 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch