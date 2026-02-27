|
27.02.2026 06:18:40
Illumination Acquisition Corp I Prices $200 Mln IPO Of Units At $10 Each
(RTTNews) - Illumination Acquisition Corp I Units (ILLUU), on Thursday announced that it has priced its initial public offering of 20,000,000 units at $10 per unit.
The offering is expected to close on March 2.
The company granted the underwriters a 45-day option to purchase up to an additional 3,000,000 units at the initial public offering price to cover over-allotments.
The company said that each unit consists of one Class A ordinary share and one-third of one redeemable warrant, with each whole warrant exercisable to purchase one Class A ordinary share at $11.50 per share.
Units are expected to begin trading on the Nasdaq Global Market on February 27, under the ticker symbol "ILLUU."
Upon separation, the Class A ordinary shares and redeemable warrants are expected to trade under the symbols "ILLU" and "ILLUW," respectively.
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .
Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen
Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz im Fokus: SMI letztlich schwächer -- DAX schliesst im Plus -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Donnerstagshandel
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex ging mit Gewinnen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentierten sich nach den NVIDIA-Zahlen unterschiedlich. Die Märkte in Fernost fanden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.