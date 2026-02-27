Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
27.02.2026 06:18:40

Illumination Acquisition Corp I Prices $200 Mln IPO Of Units At $10 Each

(RTTNews) - Illumination Acquisition Corp I Units (ILLUU), on Thursday announced that it has priced its initial public offering of 20,000,000 units at $10 per unit.

The offering is expected to close on March 2.

The company granted the underwriters a 45-day option to purchase up to an additional 3,000,000 units at the initial public offering price to cover over-allotments.

The company said that each unit consists of one Class A ordinary share and one-third of one redeemable warrant, with each whole warrant exercisable to purchase one Class A ordinary share at $11.50 per share.

Units are expected to begin trading on the Nasdaq Global Market on February 27, under the ticker symbol "ILLUU."

Upon separation, the Class A ordinary shares and redeemable warrants are expected to trade under the symbols "ILLU" and "ILLUW," respectively.

Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .

Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen

Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

I verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

I verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
26.02.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Partners Group Holding AG
26.02.26 SMI scheitert erneut an 14.000er-Marke
26.02.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Europa – Positive Stimmung/Straumann – Auf Werbetour
26.02.26 Bitcoin & Ethereum: Kaufen, wenn die Kanonen donnern?
25.02.26 Marktüberblick: MTU und FMC schwächeln nach Zahlen
24.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
