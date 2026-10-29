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29.10.2026 21:12:30
Illumina Inc. Bottom Line Rises In Q3
(RTTNews) - Illumina Inc. (ILMN) announced a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $220 million, or $1.43 per share. This compares with $150 million, or $0.98 per share, last year.
Excluding items, Illumina Inc. reported adjusted earnings of $1.44 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.2% to $1.129 billion from $1.084 billion last year.
Illumina Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $220 Mln. vs. $150 Mln. last year. -EPS: $1.43 vs. $0.98 last year. -Revenue: $1.129 Bln vs. $1.084 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 5.40 To $ 5.45 Full year revenue guidance: $ 4.64 B To $ 4.66 B
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Analysen zu Illumina Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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