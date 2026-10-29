Illinois Tool Works: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Illinois Tool Works lud am 27.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3.00 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Illinois Tool Works ein EPS von 2.81 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Illinois Tool Works 4.24 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4.36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.06 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch