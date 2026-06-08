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08.06.2026 06:37:00
ILL: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
ILL hat am 05.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS belief sich auf 39.00 JPY gegenüber 33.55 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 5.18 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 6.73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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