ILL vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ILL hat am 07.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 49.79 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 45.51 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2.88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.35 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 5.20 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 167.01 JPY. Im Vorjahr hatte ILL 141.32 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat ILL in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8.26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20.89 Milliarden JPY im Vergleich zu 19.29 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch