Ilkka-Yhtymae veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ilkka-Yhtymae hat am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.01 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.050 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2.22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.0 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.2 Millionen EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch