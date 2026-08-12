Ilkka-Yhtymae veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ilkka-Yhtymae hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.19 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.470 EUR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ilkka-Yhtymae in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3.39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9.4 Millionen EUR im Vergleich zu 9.7 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch