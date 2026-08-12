Ilkka-Yhtymae präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ilkka-Yhtymae veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Ilkka-Yhtymae hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.470 EUR je Aktie gewesen.

Ilkka-Yhtymae hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9.4 Millionen EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3.39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.7 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch