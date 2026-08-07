ILJIN MATERIALS: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ILJIN MATERIALS hat am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

ILJIN MATERIALS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 391.48 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -921.000 KRW je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5.24 Prozent auf 194.20 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 204.95 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.ch