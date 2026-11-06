ILJIN MATERIALS: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ILJIN MATERIALS hat am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1331.03 KRW gegenüber -484.000 KRW im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 289.70 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 143.71 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch