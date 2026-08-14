ILJIN HYSOLUS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ILJIN HYSOLUS lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 27.00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -13.000 KRW je Aktie erzielt worden.

ILJIN HYSOLUS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25.88 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 41.22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18.33 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch