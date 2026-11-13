ILJIN HYSOLUS: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ILJIN HYSOLUS hat am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -18.00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ILJIN HYSOLUS ein EPS von -56.000 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat ILJIN HYSOLUS im vergangenen Quartal 22.02 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 21.78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ILJIN HYSOLUS 28.16 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch