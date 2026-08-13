ILJIN gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ILJIN hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1170.00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 217.00 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat ILJIN im vergangenen Quartal 714.37 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23.16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ILJIN 580.01 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch